СМИ: Великобритания и ЕС запретили страхование российских судов с нефтью

Великобритания и страны Евросоюза приняли запрет на страхование судов, с российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, данное решение перекроет для России страховой рынок Lloyd's of London и сильно ограничит экспорт сырой нефти.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что запрет Евросоюза на экспорт сырой нефти из РФ начнет действовать через полгода после введения соответствующих санкций.

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ФОТО: Brexit. Фото с сайта Iese.edu.
ТЕГИ:ЕвросоюзВеликобританияНефть
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