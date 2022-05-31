СМИ: Великобритания и ЕС запретили страхование российских судов с нефтью
31 мая 202223:23
Великобритания и страны Евросоюза приняли запрет на страхование судов, с российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, данное решение перекроет для России страховой рынок Lloyd's of London и сильно ограничит экспорт сырой нефти.
Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что запрет Евросоюза на экспорт сырой нефти из РФ начнет действовать через полгода после введения соответствующих санкций.
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru