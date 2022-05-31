СМИ: Великобритания и ЕС запретили страхование российских судов с нефтью

По данным газеты, данное решение перекроет для России страховой рынок Lloyd's of London и сильно ограничит экспорт сырой нефти.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что запрет Евросоюза на экспорт сырой нефти из РФ начнет действовать через полгода после введения соответствующих санкций.

