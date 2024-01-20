СМИ: Великобританию просят передать ВСУ лодки, на которых мигранты переплывали Ла-Манш

Британию попросили предоставить Киеву лодки, которые мигранты используют для того, чтобы попасть в королевство через Ла-Манш, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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Организация, которая помогает Украине, обратилась с соответствующей просьбой к британскому правительству, которое указало на плохое состояние данных лодок, отметив, что они не подходят ни для перепродажи, ни для нового выхода в море. Несмотря на это, один из лидеров организации заверил, что украинские умельцы найдут им применение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось, и назвал «придурками» киевские власти за отказ от переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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