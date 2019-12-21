СМИ: Вашингтон отказал Украине в срочной военной поддержке
Руководство Белого дома вынудило демократов в палате представителей конгресса отказаться от выделения незамедлительной военной помощи Украине. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники в администрации президента США.
Представители Демократической партии планировали зарезервировать 250 млн на военную помощь Украине в пакете законопроектов по финансированию деятельности правительства США на 2020 финансовый год. Транш должен был уйти в Киев в течение 45 дней после подписания документа президентом США Дональдом Трампом, отмечает Газета.ru.
Белый дом пригрозил наложить на законопроекты президентское вето, которое привело бы к приостановке работы правительства, и выразил протест по поводу включения «украинской статьи» в законопроект.
Документ был принят в обеих палатах Конгресса без статьи расходов на незамедлительную военную помощь Украине, отмечает URA.RU.
Напомним, 9 декабря в Париже в ходе саммита нормандской четверки обсуждался вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН отметил в числе достижений встречи договоренность о продолжении развода войск.
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