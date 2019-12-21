СМИ: Вашингтон отказал Украине в срочной военной поддержке

Руководство Белого дома вынудило демократов в палате представителей конгресса отказаться от выделения незамедлительной военной помощи Украине. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники в администрации президента США.

Представители Демократической партии планировали зарезервировать 250 млн на военную помощь Украине в пакете законопроектов по финансированию деятельности правительства США на 2020 финансовый год. Транш должен был уйти в Киев в течение 45 дней после подписания документа президентом США Дональдом Трампом, отмечает Газета.ru.