СМИ: Вашингтон опасается подрыва статуса США из-за конфискации российских активов

Администрация Соединенных Штатов опасается, что конфискация активов российского Центробанка подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Об этом сообщает The New York Times.

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Ряд чиновников из администрации президента США подчеркнули, что изъятие российских денежных средств может быть незаконным и поставит под вопрос репутацию США как страны для хранения инвестиций.

По данным газеты, США осторожно относятся к данному вопросу, в отличии от стран Европы, которые активно призывают к использованию замороженных активов России на восстановление Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКонфискация
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