СМИ: Вашингтон опасается подрыва статуса США из-за конфискации российских активов

Ряд чиновников из администрации президента США подчеркнули, что изъятие российских денежных средств может быть незаконным и поставит под вопрос репутацию США как страны для хранения инвестиций.

По данным газеты, США осторожно относятся к данному вопросу, в отличии от стран Европы, которые активно призывают к использованию замороженных активов России на восстановление Украины.