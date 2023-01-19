СМИ: Вашингтон не будет поставлять Киеву боеприпасы большой дальности

О новом пакете военной помощи Украине на сумму в $2,5 млрд будет объявлено главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу, 20 января, на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ, где соберутся главы военных ведомств стран НАТО. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в рамках нового пакета на Украину будут отправлены около ста бронированных машин Stryker и Bradley. Помимо этого, ВСУ получат боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.

СМИ: США объявят о наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины

При этом, как пишет Politico со ссылкой на источники, США не будут поставлять Киеву танки M1 Abrams. По словам одного из собеседников издания, это связано с проблемами их последующего технического обслуживания. Кроме того, источники подтвердили, что в Вашингтоне отказалась от идеи предоставления Украине боеприпасов большой дальности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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