СМИ: Вашингтон не будет поставлять Киеву боеприпасы большой дальности
О новом пакете военной помощи Украине на сумму в $2,5 млрд будет объявлено главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу, 20 января, на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ, где соберутся главы военных ведомств стран НАТО. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в рамках нового пакета на Украину будут отправлены около ста бронированных машин Stryker и Bradley. Помимо этого, ВСУ получат боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.
При этом, как пишет Politico со ссылкой на источники, США не будут поставлять Киеву танки M1 Abrams. По словам одного из собеседников издания, это связано с проблемами их последующего технического обслуживания. Кроме того, источники подтвердили, что в Вашингтоне отказалась от идеи предоставления Украине боеприпасов большой дальности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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