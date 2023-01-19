СМИ: Вашингтон не будет поставлять Киеву боеприпасы большой дальности

О новом пакете военной помощи Украине на сумму в $2,5 млрд будет объявлено главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу, 20 января, на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ, где соберутся главы военных ведомств стран НАТО. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в рамках нового пакета на Украину будут отправлены около ста бронированных машин Stryker и Bradley. Помимо этого, ВСУ получат боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.