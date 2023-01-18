СМИ: США объявят о наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины

США в ближайшие дни объявят об очередном, наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины, сообщает телеканал CNN, со ссылкой источники.

По их данным, в этот пакет помощи не войдут танки, которые просит Киев.

СМИ: Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков

При этом ряд европейских стран уже согласились поставить Украине танки. Франция пообещала ВСУ колесные AMX-10RC, а Польша — роту немецких Leopard в рамках международной коалиции.

Ранее Госдеп США прокомментировал поставки танков Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиСША
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