СМИ: США объявят о наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины
США в ближайшие дни объявят об очередном, наиболее масштабном пакете военной помощи для Украины, сообщает телеканал CNN, со ссылкой источники.
По их данным, в этот пакет помощи не войдут танки, которые просит Киев.
При этом ряд европейских стран уже согласились поставить Украине танки. Франция пообещала ВСУ колесные AMX-10RC, а Польша — роту немецких Leopard в рамках международной коалиции.
Ранее Госдеп США прокомментировал поставки танков Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru