Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Донбассе 19 апреля

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД ЕС, сообщает ТАСС.

По его словам, неформальное заседание пройдёт в формате видеоконференции 19 апреля.

«Мы очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следим за развитием ситуации», - добавил Стано.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба за 11 дней провёл 16 телефонных разговоров, сообщает RT. По её словам, он обсудил ситуацию в Донбассе со своими коллегами из Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции и других стран, а также с высоким представителем ЕС и генеральным секретарём ОБСЕ.

