Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Донбассе 19 апреля
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД ЕС, сообщает ТАСС.
По его словам, неформальное заседание пройдёт в формате видеоконференции 19 апреля.
«Мы очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следим за развитием ситуации», - добавил Стано.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба за 11 дней провёл 16 телефонных разговоров, сообщает RT. По её словам, он обсудил ситуацию в Донбассе со своими коллегами из Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции и других стран, а также с высоким представителем ЕС и генеральным секретарём ОБСЕ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- На Ставрополье задержали главу района Ростовской области
- Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Донбассе 19 апреля
- Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул
- Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
- Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о наиболее частых ошибках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru