СМИ: Вашингтон испугался эффекта бумеранга в случае введения санкций против Москвы

Администрация президента США Джо Байдена не решила, какие именно ограничительные меры Вашингтон объявит в случае обострения ситуации вокруг Украины. Санкции могут затронуть российский энергетический сектор, а также банковскую сферу. Также предлагается ужесточить меры экспортного контроля и отключить РФ от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

По данным телеканала, некоторые представители Администрации опасаются введения ответных ограничений. Они считают, что принятие мер может нанести ущерб не только американской экономике, но и ударить по союзникам США, а также стать причиной скачка цен на газ. В итоге будут нарушены торговые и инвестиционные связи Европы с Москвой.

Власти США надеются, что не нужно будет вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

