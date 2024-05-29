СМИ: В зданиях Европарламента идут обыски по делу о «влиянии России»
Обыски проходят в зданиях Европарламента в бельгийском Брюсселе и французском Страсбурге по делу о предполагаемом «влиянии России». Об этом пишет Spiegel.
По данным издания, следователи «с утра обыскивают офисы».
«Рейды, очевидно, связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, находится в центре российской операции влияния», — отмечается в материале.
Известно, что обыски прошли в офисе Гийома П., сотрудника парламентария из Нидерландов Марселя де Граафа, в прошлом также работавшего с депутатом от партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.
Ранее СМИ сообщили, что ряд политиков в Европе якобы получали от Voice of Europe деньги для распространения «пророссийских нарративов», в том числе об украинском конфликте.
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