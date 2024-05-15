СМИ: Послы Евросоюза одобрили запрет доступа в ЕС к трем российским СМИ
Послы стран Евросоюза договорились о запрете доступа на территории объединения к трём российским СМИ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о «Российской газете», «Известиях» и РИА Новости. Также запрет касается чешского портала Voice of Europe, который в ЕС обвиняют в распространении «пророссийской информации».
«Послы ЕС достигли политической договоренности о запрете доступа к двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», - сообщил источник, указав, что теперь данное решение предстоит утвердить главам МИД ЕС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить в республике российские телеканалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru