СМИ: Послы Евросоюза одобрили запрет доступа в ЕС к трем российским СМИ

Уточняется, что речь идёт о «Российской газете», «Известиях» и РИА Новости. Также запрет касается чешского портала Voice of Europe, который в ЕС обвиняют в распространении «пророссийской информации».

«Послы ЕС достигли политической договоренности о запрете доступа к двум газетам и одному новостному агентству, а также порталу Voice of Europe», - сообщил источник, указав, что теперь данное решение предстоит утвердить главам МИД ЕС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить в республике российские телеканалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

