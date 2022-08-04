СМИ: в Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на Мадуро

В Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на жизнь президента страны Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.

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Отмечается, что 12 человек получили максимальный срок лишения свободы - 30 лет. Остальные пятеро получили от 5 до 24 лет.

Попытка убийства Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Для этого организаторы использовали беспилотники с грузом взрывчатки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николас МадуроВенесуэла
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