СМИ: в Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на Мадуро
4 августа 202220:17
В Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на жизнь президента страны Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.
Отмечается, что 12 человек получили максимальный срок лишения свободы - 30 лет. Остальные пятеро получили от 5 до 24 лет.
Попытка убийства Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Для этого организаторы использовали беспилотники с грузом взрывчатки.
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4 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru