СМИ: в Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на Мадуро

Отмечается, что 12 человек получили максимальный срок лишения свободы - 30 лет. Остальные пятеро получили от 5 до 24 лет.

Попытка убийства Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Для этого организаторы использовали беспилотники с грузом взрывчатки.



