СМИ: В Южной Корее пересмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине
Республика Корея пересмотрит вопрос о предоставлении Украине летального оружия после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на офис президента страны.
В Сеуле осудили положения документа, где речь идет о предоставлении незамедлительной военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В руководстве Южной Кореи назвали соглашение РФ И КНДР формированием нового военного блока, нарушающим положения Совбеза ООН.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru