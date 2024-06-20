СМИ: В Южной Корее пересмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине

В Сеуле осудили положения документа, где речь идет о предоставлении незамедлительной военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В руководстве Южной Кореи назвали соглашение РФ И КНДР формированием нового военного блока, нарушающим положения Совбеза ООН.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

