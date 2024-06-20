СМИ: В Южной Корее пересмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине

Республика Корея пересмотрит вопрос о предоставлении Украине летального оружия после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на офис президента страны.

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В Сеуле осудили положения документа, где речь идет о предоставлении незамедлительной военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В руководстве Южной Кореи назвали соглашение РФ И КНДР формированием нового военного блока, нарушающим положения Совбеза ООН.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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