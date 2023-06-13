«На двух стульях»: Макрон согласовал с Западом просьбу приехать на саммит БРИКС

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. По данным газеты L'Opinion, такая просьба весьма удивила южноафриканского лидера. Макрон может стать первым европейским лидером, который окажется на встрече объединения, включающего в себя Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР. По словам Рубинского, цель Макрона посетить саммит БРИКС — отнюдь не простое любопытство.

«БРИКС объединяет страны с самыми разными интересами. С одной стороны, все они противостоят Западу. С другой стороны, в объединение входят государства глобального Юга, чья позиция, по мнению политологов и СМИ, сегодня является в каком-то смысле определяющей для баланса сил в мире. Франция занимает промежуточную позицию между двумя блоками: первый — это США, ЕС, Япония, Канада, Австралия и так далее, второй — Россия и Китай. Например, Франция в ООН чаще других воздерживается при принятии антироссийских и антикитайских резолюций», — сказал Рубинский.

Собеседник НСН добавил, что Макрон пытается находить общий язык с каждой из противоборствующих сторон.

«Макрон никогда не ставил под вопрос принадлежность Франции к НАТО. В то же время он всегда старался найти общий язык с франкоязычными странами, вплоть до Юго-Восточной Азии и даже Антарктиды. Франция наиболее готова к диалогу со странами глобального Юга, тем более, что многие из них позиционируют себя как посредников в разрешении украинского кризиса. Подобную политику начал не Макрон — все началось с Шарля де Голля, а последующие президенты Франции культивировали выдвижение страны на роль особенно приемлемого собеседника для стран глобального Юга. Однако большой вопрос, насколько это сейчас будет работать, поскольку та же Бразилия, например, наотрез отказалась участвовать в санкционной политике против России и Китая», — отметил эксперт.

В заключение Рубинский заявил, что просьба Макрона посетить саммит БРИКС была согласована с Западом.

«Безусловно, это было подготовлено закрытым путем в дипломатическом порядке, чтобы знать, в каком качестве и как примут Макрона. Это несколько рискованный жест со стороны французского лидера, но он идет в том же направлении, в котором шел всегда, таков его политический стиль. Макрон пытается усидеть сразу на нескольких стульях. Порой это бывает чревато определенными издержками. Когда президент Франции делает жест солидарности относительно западных союзников, он тут же компенсирует его неким жестом противоположного направления, который при этом не означает претензий на равноудаленность. Франция не может отречься от либерально-демократического кредо, полагая себя чуть ли не его прародительницей, но и не желает примыкать к варианту раскола мира по ценностным критериям, которого придерживается американский лидер Джо Байден. Это не совсем то, что Франция хотела бы положить в основу своей дипломатической стратегии», — подытожил он.

Ранее Макрон заявил, что странам Евросоюза необходимо научиться строить отношения с Россией на максимально мирных условиях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

