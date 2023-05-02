СМИ: В Турции вероятен второй тур на выборах президента

При этом самые верные последователи Эрдогана пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции, пишет Bloomberg.

Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН».

