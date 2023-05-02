СМИ: В Турции вероятен второй тур на выборах президента
Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, пишет газета Hürriyet.
Отмечается, что доли голосов кандидатов очень близки, вероятен второй тур голосования. На этом фоне голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось, пишут аналитики.
При этом самые верные последователи Эрдогана пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции, пишет Bloomberg.
Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru