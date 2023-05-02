СМИ: В Турции вероятен второй тур на выборах президента

Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, пишет газета Hürriyet.

Отмечается, что доли голосов кандидатов очень близки, вероятен второй тур голосования. На этом фоне голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось, пишут аналитики.

«Положение усложняется»: Раскол оппозиции не поможет Эрдогану перед «рискованными» выборами

При этом самые верные последователи Эрдогана пересматривают свою лояльность в преддверии выборов в Турции, пишет Bloomberg.

Для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские ВыборыТурция

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