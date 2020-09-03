СМИ: В США Россию подозревают в «очернении здоровья» Байдена

Министерство внутренней безопасности заподозрило Россию в продвижении информации «о плохом психическом здоровье» кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News.

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По данным издания, ведомство не стало распространять соответствующий документ разведки. Отмечается, что этот документ, озаглавленный как «Россия, вероятно, очернит здоровье кандидатов в США, чтобы повлиять на выборы 2020 года», был передан на рассмотрение в ведомство в июле.

В заявлении для ABC News представитель министерства подтвердил, что обнародование документа «отложено», объяснив это тем, что он не соответствовал определенным стандартам. "В этом конкретном проекте не хватает необходимого контекста и доказательств для более широкого распространения за пределами Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности", - цитирует ABC News представителя ведомства.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:СМИДжо Байден
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