СМИ: В США рассматривают возможность антироссийских санкций «за кибератаки на Украину»

Ранее ряд представителей Демократической партии внесли в Сенат «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Проект предполагает введение санкций против российского руководства, в том числе президента РФ Владимира Путина, а также газопровода «Северный поток-2», напоминает «Свободная пресса».

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Сената по иностранным делам Роберта Менендеса, рестрикции из-за кибератак — один из вариантов, «находящихся на рассмотрении». Сенаторы также изучают возможность введения ограничений за хакерские атаки, которые Россия якобы вела Украины, и настаивают на увеличении помощи Киеву для предотвращения возможных киберопераций.

