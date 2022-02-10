СМИ: В США рассматривают возможность антироссийских санкций «за кибератаки на Украину»
Американские сенаторы предлагают добавить в законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины пункт о возможном введении ограничений «за кибератаки». Об этом сообщает Politico.
Ранее ряд представителей Демократической партии внесли в Сенат «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Проект предполагает введение санкций против российского руководства, в том числе президента РФ Владимира Путина, а также газопровода «Северный поток-2», напоминает «Свободная пресса».
По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Сената по иностранным делам Роберта Менендеса, рестрикции из-за кибератак — один из вариантов, «находящихся на рассмотрении». Сенаторы также изучают возможность введения ограничений за хакерские атаки, которые Россия якобы вела Украины, и настаивают на увеличении помощи Киеву для предотвращения возможных киберопераций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru