Moody's оценило три главных сценария санкций против России

Рейтинговое агентство Moody's представила три варианта ограничительных мер в отношении России в случае обострения украинского конфликта. Наиболее возможными сценариями станут рестрикции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, запрет на доступ российских банков к международным платежным системам, а также включение крупных госбанков РФ в «чёрный» список SDN.

Причём, последний вариант Moody's считает самым тяжёлым по последствиям для экономики России. В частности, в этом случае неамериканским контрагентам российских банков придётся выполнять санкции США.

При этом, по оценке агентства, введении санкций и даже при самом экстремальном сценарии, когда все нерезиденты полностью выйдут из российского валютного и рублевого госдолга, банки РФ смогут поглотить возросший объем предложения государственных бумаг.

При варианте закрытия доступа российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT, сами трансграничные российские платежи сохраняться. Однако банкам придётся изыскивать альтернативные способы платежей.

По прогнозам агентства, рост ВВП России в 2022 году замедлится до 2%, а в 2023 году — до 1,5%. При условии постоянных ограничений и возможных санкций экономика РФ не будет иметь возможности расти быстрее 2% в год.

