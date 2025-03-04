СМИ: В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским

Сенаторы от Республиканской партии США призвали американского лидера Дональда Трампа возобновить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Hill.

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В публикации говорится, что Трампу необходимо «спасти переговоры» ради мирного соглашения и «доступа к богатым минеральным ресурсам Украины».

«Надеюсь, что они смогут вернуться в нужное русло... Это потенциально историческое соглашение», - цитирует Hill лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что после перепалки в Белом доме Трампу и Зеленскому нужно поступить, как финны: успокоиться и сходить в сауну, после чего вернуться к переговорам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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