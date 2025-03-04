СМИ: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом

По её словам, в ходе разговора с журналистами в лондонском аэропорту Станстед он указал, что разразившийся в Белом доме спор не принёс ничего положительного ни одной из сторон.

Кюнсберг добавила, что Зеленский выразил готовность выполнить одно из условий американского лидера и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также отметил, что возникшая после инцидента в Овальном кабинете напряжённость со временем спадёт.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда ранее не видел более позоной сцены, чем перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме, сообщает «Свободная пресса».

