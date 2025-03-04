СМИ: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует извиняться перед своим американским коллегой Дональдом Трампом, равно как и выражать сожаление по поводу инцидента в Овальном кабинете. Об этом заявила политический обозреватель BBC News Лора Кюнсберг.
По её словам, в ходе разговора с журналистами в лондонском аэропорту Станстед он указал, что разразившийся в Белом доме спор не принёс ничего положительного ни одной из сторон.
Кюнсберг добавила, что Зеленский выразил готовность выполнить одно из условий американского лидера и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также отметил, что возникшая после инцидента в Овальном кабинете напряжённость со временем спадёт.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда ранее не видел более позоной сцены, чем перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский не намерен извиняться перед Трампом
- СМИ: Россия согласилась стать посредником между США и Ираном
- «ЖКТ, рак и диабет»: Россиянам рассказали, кому нельзя держать пост
- Пол Маккартни призвал включить Джо Кокера в Зал славы рок-н-ролла
- Российский бизнес предупредили о хакерских ИИ-атаках в преддверии 8 Марта
- Мексика объявила об ответных пошлинах против США
- В Госдуме заявили, что борьбу с ожирением надо начинать со школьников
- Премьер Мьянмы поддержал СВО
- В парламенте Сербии депутаты забросали друг друга файерами
- Трамп пригрозил лишить финансов учебные заведения из-за незаконных протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru