СМИ: В США прервали выступление конгрессмена, требуя переговоров по Украине
Антивоенные активисты Code Pink ворвались на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Адам Смит, и потребовали пересмотра политики в отношении Украины. Об этом сообщил The Hill.
Отмечается, что соучредитель организации Медея Бенджамин заявила, что Вашингтон поставит Запад на грань ядерной войны, если продолжит вливать миллиарды долларов в украинский конфликт. Так, активисты потребовали вернуться к призывам о переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, однако сейчас нет перспектив в этом вопросе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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