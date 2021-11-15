Bloomberg: США готовит новые санкции против России

Вашингтон готовит новый пакет санкций против России из-за Украины, сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, в США разрабатываются ограничительные меры, которые могут ввести в случае «военной агрессии России» в отношении Украины. Пока пакет санкций находится на начальном этапе в Вашингтоне, позже к его обсуждению подключатся страны Евросоюза, пишет Bloomberg.

Отмечается, что санкции разрабатываются не только из-за напряженной ситуации между Россией и Украиной, но и из-за повышения цен на российский газ для Евросоюза. Причиной также являются обвинения России странами ЕС в обострении миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских границ стоят около 100 000 российских солдат. В Кремле такую информацию опровергли.

