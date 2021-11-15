Bloomberg: США готовит новые санкции против России
Вашингтон готовит новый пакет санкций против России из-за Украины, сообщает Bloomberg.
По словам источников издания, в США разрабатываются ограничительные меры, которые могут ввести в случае «военной агрессии России» в отношении Украины. Пока пакет санкций находится на начальном этапе в Вашингтоне, позже к его обсуждению подключатся страны Евросоюза, пишет Bloomberg.
Отмечается, что санкции разрабатываются не только из-за напряженной ситуации между Россией и Украиной, но и из-за повышения цен на российский газ для Евросоюза. Причиной также являются обвинения России странами ЕС в обострении миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских границ стоят около 100 000 российских солдат. В Кремле такую информацию опровергли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- На Ставрополье четыре пешехода погибли, пытаясь помочь пострадавшему в ДТП
- Россия не считает нужным обсуждать тему миграционного кризиса в ООН
- Bloomberg: США готовит новые санкции против России
- Польские пограничники ожидают штурм границ со стороны мигрантов
- Путин и Макрон обсудили миграционный кризис
- В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
- В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
- Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера
- «Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru