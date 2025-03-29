СМИ: В США потребовали от французской компании отказаться от политики инклюзивности

В США потребовали от французской компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Об этом сообщает издание «Le Figaro» со ссылкой на письмо, которое было направлено посольством США в республике ряду фирм во Франции.

Корпорация Disney решила отказаться от инклюзивности после указов Трампа

Согласно информации источника, предприятиям в стране предоставили пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В письме говорится, что такие действия важны для решений о платежах правительства США.

22 января 2025 года американский лидер Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве страны. В указе было сказано, что администрация экс-президента США Джо Байдена «навязывала незаконные программы дискриминации» в различных областях: от безопасности полетов до армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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