СМИ: В США потребовали от французской компании отказаться от политики инклюзивности

Согласно информации источника, предприятиям в стране предоставили пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В письме говорится, что такие действия важны для решений о платежах правительства США.

22 января 2025 года американский лидер Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве страны. В указе было сказано, что администрация экс-президента США Джо Байдена «навязывала незаконные программы дискриминации» в различных областях: от безопасности полетов до армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».