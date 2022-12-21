СМИ: В США обсуждают документ о признании России «государством-агрессором»
Администрация президента США Джо Байдена и конгресс обсуждают возможность объявить Россию «государством-агрессором». Об этом пишет газета Hill со ссылкой на источники и проект соответствующего документа.
По данным издания, Вашингтон заявлял Украине, просившей объявить РФ «спонсором терроризма», что не поддержит этого. Однако США придумали альтернативу — статус «государства-агрессора», который, по словам источников, вовсе не существует во внутреннем или международном праве США.
Отмечается, что после принятия документа Байден может объявить Россию «государством-агрессором» и получит полномочия назвать таковым любое государство, если определит, что оно причастно к «актам агрессии против Украины».
Кроме того, проект может позволить Вашингтону вводить санкции против любого лица, которое «несет ответственность» или причастно к агрессии.
В ноябре в Белом доме заявляли, что США не намерены признавать Россию «страной-спонсором терроризма», подобное решение было бы неудачным в контексте гибкости в поиске способов деэскалации.
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