СМИ: В США идет расследование против автора «акта Магнитского» за помощь Киеву

По данным издания, подозрения в отношении Паркера возникли на фоне его частых поездок в зону СВО. Его также обвиняют в предоставлении украинским военным снайперского снаряжения на сумму в 30 тысяч долларов. Уточняется, что оно было приобретено на Amazon на средства, собранные украинскими волонтерами и военными. Если информация подтвердится, в США Паркера могут признать незарегистрированным иностранным агентом.

Как сообщает газета, часть поездок чиновника были связаны с попытками убедить его родственников на Украине эвакуироваться. Эту информацию уже подтвердил представитель Паркера.

Ранее он принимал участие в разработке «акта Магнитского», согласно которому Запад вводит санкции за нарушение прав человека, передает «Радиоточка НСН».

