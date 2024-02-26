СМИ: В США идет расследование против автора «акта Магнитского» за помощь Киеву
В США начали расследование в отношении старшего представителя аппарата сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Кайла Паркера из-за его деятельности по поддержке Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы и источники.
По данным издания, подозрения в отношении Паркера возникли на фоне его частых поездок в зону СВО. Его также обвиняют в предоставлении украинским военным снайперского снаряжения на сумму в 30 тысяч долларов. Уточняется, что оно было приобретено на Amazon на средства, собранные украинскими волонтерами и военными. Если информация подтвердится, в США Паркера могут признать незарегистрированным иностранным агентом.
Как сообщает газета, часть поездок чиновника были связаны с попытками убедить его родственников на Украине эвакуироваться. Эту информацию уже подтвердил представитель Паркера.
Ранее он принимал участие в разработке «акта Магнитского», согласно которому Запад вводит санкции за нарушение прав человека, передает «Радиоточка НСН».
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