СМИ: В случае войны России и Эстонии русские в Нарве поддержат Москву

В случае возможной войны России и Эстонии жители в Нарве, этнические русские, поддержат Москву. Об этом сообщает датский телеканал tv2.dk.

По данным источника, они также поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

К тому же горожане рассказали представителям телеканала, что не разделяют позицию Запада по России.

«Игра с огнем»: В России предостерегли Запад от претензий на Калининград

При этом некоторые жители, по сообщениям телеканала, заявляют о дискриминации русских в Эстонии. Так, отмечается, что в школах детям запрещают говорить на родном русском языке, а этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную организацию.

Ранее в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкВойнаРоссияЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры