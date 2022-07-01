СМИ: В случае войны России и Эстонии русские в Нарве поддержат Москву

При этом некоторые жители, по сообщениям телеканала, заявляют о дискриминации русских в Эстонии. Так, отмечается, что в школах детям запрещают говорить на родном русском языке, а этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную организацию.

Ранее в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.