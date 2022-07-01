СМИ: В случае войны России и Эстонии русские в Нарве поддержат Москву
В случае возможной войны России и Эстонии жители в Нарве, этнические русские, поддержат Москву. Об этом сообщает датский телеканал tv2.dk.
По данным источника, они также поддерживают российскую спецоперацию на Украине.
К тому же горожане рассказали представителям телеканала, что не разделяют позицию Запада по России.
При этом некоторые жители, по сообщениям телеканала, заявляют о дискриминации русских в Эстонии. Так, отмечается, что в школах детям запрещают говорить на родном русском языке, а этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную организацию.
Ранее в МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию.
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