Госдеп США: в НАТО двери открыты

Соединенные Штаты придерживаются принципа "открытых дверей" в НАТО. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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Также Прайс отметил, что при желании любых стран, отвечающих критериям НАТО, вступить в Североатлантический альянс, решение об удовлетворении такого желания будет приниматься альянсом.

Причем, глава пресс-службы ведомства не может представить, что вступление той или иной страны в альянс могло бы негативно сказаться на стабильности в Европе.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция летом 2022 года подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТО
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