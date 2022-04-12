Госдеп США: в НАТО двери открыты

Также Прайс отметил, что при желании любых стран, отвечающих критериям НАТО, вступить в Североатлантический альянс, решение об удовлетворении такого желания будет приниматься альянсом.

Причем, глава пресс-службы ведомства не может представить, что вступление той или иной страны в альянс могло бы негативно сказаться на стабильности в Европе.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция летом 2022 года подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.

