СМИ: В Санкт-Петербурге полиция потребовала закрыть станции метро в центре

Также сообщается, что с утра блокированы подъезды к Невскому проспекту. Дороги перекрыты снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС.

При этом в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали прокомментировать причину перекрытия дорог.

По данным издания «Фонтанка», днем ранее было издано секретное распоряжение со списком дорог для перекрытия и спецтехники. Планировалось, что спецтранспортприпаркуют поблизости от этих трасс, чтобы оперативно закрыть пешеходное и дорожное движения, сообщает издание со ссылкой на источник в Смольном.

Напомним, несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.

