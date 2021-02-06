СМИ: В Санкт-Петербурге полиция потребовала закрыть станции метро в центре

В Санкт-Петербурге по требованию полиции с 13:00 (мск) закрывают станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Петербурге Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на комитет по транспорту северной столицы.

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Также сообщается, что с утра блокированы подъезды к Невскому проспекту. Дороги перекрыты снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС.

При этом в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали прокомментировать причину перекрытия дорог.

По данным издания «Фонтанка», днем ранее было издано секретное распоряжение со списком дорог для перекрытия и спецтехники. Планировалось, что спецтранспортприпаркуют поблизости от этих трасс, чтобы оперативно закрыть пешеходное и дорожное движения, сообщает издание со ссылкой на источник в Смольном.

Напомним, несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Несанкционированный МитингАлексей НавальныйАкции ПротестаСанкт-Петербург
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