СМИ: В России решили не ужесточать требования к ввозу холодильников

Федеральная таможенная служба России решила не применять новые требования Минприроды страны к ввозу холодильников и продукции, содержащей хладагенты, сообщает РБК.

СМИ: Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию

В службе указали на «неоднозначную позицию» министерства. Она «допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну» такой техники. ФТС отмечает, что ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов.

Кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, поэтому новые ограничения для импортных участников могут привести к дефициту на рынке, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

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ФОТО: РИА Новости
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