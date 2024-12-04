СМИ: В России решили не ужесточать требования к ввозу холодильников

В службе указали на «неоднозначную позицию» министерства. Она «допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну» такой техники. ФТС отмечает, что ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов.

Кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, поэтому новые ограничения для импортных участников могут привести к дефициту на рынке, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

