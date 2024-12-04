СМИ: В России решили не ужесточать требования к ввозу холодильников
Федеральная таможенная служба России решила не применять новые требования Минприроды страны к ввозу холодильников и продукции, содержащей хладагенты, сообщает РБК.
В службе указали на «неоднозначную позицию» министерства. Она «допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну» такой техники. ФТС отмечает, что ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов.
Кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, поэтому новые ограничения для импортных участников могут привести к дефициту на рынке, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ предостерег от организации «кишлаков» в городах РФ
- Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматум Путину
- Карлсон заявил, что США запретили Зеленскому общаться с ним
- СМИ: В России решили не ужесточать требования к ввозу холодильников
- Журналист Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
- СМИ: Лондон не намерен отправлять военных на Украину
- СМИ: На Украине создаются альянсы из-за риска смены власти
- СМИ: В Конго более 140 человек погибли из-за неизвестного вируса
- Saxo Bank: В 2025 году произойдет падение доллара и рост криптовалют
- Песков: В Кремле не видят оснований для переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru