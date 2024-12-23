ЦБ: В ноябре в России сократились выдачи ипотеки
Выдачи рыночной ипотеки в РФ в ноябре сократились на 40% по сравнению с октябрём. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
По данным регулятора, если в середине осени объём выдачи составил 119 млрд рублей, то в конце - 71 млрд рублей. Снижение связали с ростом ставок.
Также отмечается сокращение выдачи ипотеки с господдержкой. В октябре льготных ипотек было выдано на 248 млрд рублей, а в ноябре на 203 млрд рублей, то есть на 18% меньше.
Что касается «Семейной ипотеки», то в ноябре по данной программе было предоставлено на 12% меньше кредитов, чем в октябре - объёмы уменьшились со 190 млрд рублей до порядка 166 млрд рублей, отчасти из-за временного исчерпания лимитов.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что российские банки стали искусственно задирать ставки при выдаче ипотеки, выдавая дополнительную часть кредита к льготной программе под 100%, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru