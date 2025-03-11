СМИ: В РФ пройдут масштабные операции по выявлению украинских террористов
В России ведется подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины, находящихся на российской территории, сообщает РИА Новости.
Мероприятия могут начаться на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Москвой и Вашингтоном в сфере антитеррористической деятельности. Речь идет об организациях, которые получали финансирование через USAID. Это «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).
Ранее стало известно, что Украина получила 31 миллиард долларов от USAID при экс-президенте США Джо Байдене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru