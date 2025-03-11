Мероприятия могут начаться на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Москвой и Вашингтоном в сфере антитеррористической деятельности. Речь идет об организациях, которые получали финансирование через USAID. Это «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно, что Украина получила 31 миллиард долларов от USAID при экс-президенте США Джо Байдене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

