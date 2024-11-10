СМИ: в разведке США пессимистично оценивают военные перспективы ВСУ

Некоторые военные и разведчики США стали более пессимистично относиться к перспективам ВСУ в Курской области и Донбассе. Эту информацию представили источники The New York Times (NYT) в соответствующих кругах.

Собеседники издания предполагают, что Россия сумела сформировать в Курской области крупную ударную группировку. При этом Минобороны РФ сосредоточило силы без переброски войск с других участков.

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Это, по мнению источников NYT, позволяет Москве оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. К общим перспективам Украины собеседники издания отнеслись пессимистично — в беседе с газетой представители военных и разведки США отметили, что Россия становится «неуклонно сильнее».

Чиновники из администрации Белого дома также полагают, что неудачи ВСУ отчасти являются результатом неспособности Украины решить проблему критического дефицита войск.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что всего за время боев в Курской области украинские силы потеряли более 29 600 военных. 4 ноября президент России Владимир Путин указывал, что Курскую область от ВСУ зачистят, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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