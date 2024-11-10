СМИ: в разведке США пессимистично оценивают военные перспективы ВСУ

Некоторые военные и разведчики США стали более пессимистично относиться к перспективам ВСУ в Курской области и Донбассе. Эту информацию представили источники The New York Times (NYT) в соответствующих кругах.

Собеседники издания предполагают, что Россия сумела сформировать в Курской области крупную ударную группировку. При этом Минобороны РФ сосредоточило силы без переброски войск с других участков.