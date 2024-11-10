СМИ: в разведке США пессимистично оценивают военные перспективы ВСУ
Некоторые военные и разведчики США стали более пессимистично относиться к перспективам ВСУ в Курской области и Донбассе. Эту информацию представили источники The New York Times (NYT) в соответствующих кругах.
Собеседники издания предполагают, что Россия сумела сформировать в Курской области крупную ударную группировку. При этом Минобороны РФ сосредоточило силы без переброски войск с других участков.
Это, по мнению источников NYT, позволяет Москве оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. К общим перспективам Украины собеседники издания отнеслись пессимистично — в беседе с газетой представители военных и разведки США отметили, что Россия становится «неуклонно сильнее».
Чиновники из администрации Белого дома также полагают, что неудачи ВСУ отчасти являются результатом неспособности Украины решить проблему критического дефицита войск.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что всего за время боев в Курской области украинские силы потеряли более 29 600 военных. 4 ноября президент России Владимир Путин указывал, что Курскую область от ВСУ зачистят, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден хочет убедить Трампа «не бросать Украину на произвол судьбы»
- Протестующие перекрыли площадь перед парламентом в Грузии
- СМИ: в разведке США пессимистично оценивают военные перспективы ВСУ
- Кнайсль заявила, что БПЛА ВСУ пытались атаковать жилые районы Москвы
- США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене
- Польский премьер Туск перенес операцию и не будет исполнять полномочия до 13 ноября
- Второй за день упавший беспилотник нашли в Молдавии
- Премьер Израиля заявил, что трижды разговаривал с Трампом за последние дни
- Два БПЛА атаковали Брянскую область, пострадал подросток
- Команда с российским игроком выбила «Интер Майами» с Месси из плей-офф MLS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru