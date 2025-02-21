СМИ: В последние месяцы представители США и РФ встречались в Швейцарии

Это было необходимо для неофициальных обсуждений конфликта вокруг Украины.

При этом детали остаются неясными, включая повестку дня встреч, присутствовали ли на них представители Украины. Одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает переговоры в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

