СМИ: В последние месяцы представители США и РФ встречались в Швейцарии

В последние месяцы представители российских и американских властей «тихо» встречались в Швейцарии, сообщает Reuters.

СМИ: Слова Трампа о Зеленском вредят переговорной позиции Киева

Это было необходимо для неофициальных обсуждений конфликта вокруг Украины.

При этом детали остаются неясными, включая повестку дня встреч, присутствовали ли на них представители Украины. Одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает переговоры в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры