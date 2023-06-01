Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии
Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
«В Польше, Литве и ... в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране», — отметил глава государства.
По словам Лукашенко, отряды боевиков готовят, чтобы в «нужный момент» перебросить на территорию республики. В связи с этим Минску приходится уделять много внимания защите границ. Глава государства отметил, что западные кураторы требуют от «беглой оппозиции» активных действий: терактов, вооруженного противостояния.
«У нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим», — подчеркнул Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru