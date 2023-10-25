СМИ: В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО
Законопроект об утверждении протокола о присоединении Швеции к НАТО был подписан спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщает газета Aksam.
По информации издания, подписанный документ был «передан в Комитет по иностранным делам».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Bloomberg, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил членам альянса письмо, в котором говорилось о том, что Швеция должна стать членом блока до конца осени.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» напомнил, что Россия могла стать членом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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