СМИ: В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

По информации издания, подписанный документ был «передан в Комитет по иностранным делам».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Bloomberg, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил членам альянса письмо, в котором говорилось о том, что Швеция должна стать членом блока до конца осени.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» напомнил, что Россия могла стать членом Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

