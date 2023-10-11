«Раскол НАТО»: Зеленский рискует остаться без поддержки на фоне войны в Израиле

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке напрягает Россию, Москва не будет занимать чью-то сторону в конфликте, а готова выступать посредником между Израилем и Палестиной.

«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - сказал Цеков.

Со своей стороны, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви назвал «полной ерундой» причастность России к случившемуся в стране. При этом он считает, что США не будут вынуждены перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

«Тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются. Да, США — наш стратегический партнер, они поставляли и будут поставлять нам оружие. Кстати, бывает и наоборот. В этом смысле ничего не изменится. И в России это понимают. Так что упомянутые утверждения — это действительно чистая конспирология», - передает его слова «Коммерсант».

При этом в настоящее время Соединенные Штаты не собираются отправлять своих солдат для помощи Израилю в конфликте с Палестиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, власти отправляют экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством, однако «никаких планов по отправке солдат в Израиль у США пока нет».

Ранее в Израиль уже прибыл американский авианосец «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения. Соединенные Штаты рассматривают отправку на Ближний Восток еще одного авианосца, пишет газета The Wall Street Journal.