«Раскол НАТО»: Зеленский рискует остаться без поддержки на фоне войны в Израиле
В конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю, пока Зеленский переживает, что Вашингтон может "переключиться". В России же оценивают, как новые условия повлияют на ход СВО.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, как и ожидалось, сильно беспокоит Украину, которая боится оказаться без поддержки США на фоне обязательств Вашингтона перед Израилем.
Накануне Белый дом предложил решение – связать военные транши Украине с поддержкой Израиля и поставлять помощь обеим странам в рамках одного законопроекта. Но в Палате представителей конгресса США эту идею не поддержали. Некоторые высказались резко против, кто-то задался вопросом, для чего прибегать к подобным «объединениям».
Так, член Палаты представителей Майкл Берджесс отметил, что, конечно, в приоритете сейчас помощь Израилю, а поддержка ВСУ вызывает вопросы, передает NBC.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский вновь попытался «перетянуть одеяло на себя», заявив телеканалу France 2, что Израиль может «отвлечь» международное сообщество от Украины, а это чревато последствиями. Во всем происходящем он, конечно, винит Россию.
Аналитики отмечают, что эскалация палестино-израильского конфликта стала неожиданностью не только для зависимой от НАТО Украины, но и для самого Североатлантического альянса. Сегодня издание Politico вышло со статьей о возможном «расколе НАТО из-за необходимости помогать и Израилю, и Украине».
«Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», - отмечают авторы.
США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
«Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - объяснил он.
Также Швыткин отметил, что Россия не планирует занимать позицию одной из сторон разгоревшегося конфликта, Москва готова выступить посредником и призывает к переговорам.
«Мы ведем миролюбивую политику, мы обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Мы готовы выступить в определенной степени посредником для урегулирования конфликта. Мы призываем к переговорному процессу. Наша задача – не допустить эскалации», - заключил собеседник НСН.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке напрягает Россию, Москва не будет занимать чью-то сторону в конфликте, а готова выступать посредником между Израилем и Палестиной.
«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - сказал Цеков.
Со своей стороны, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви назвал «полной ерундой» причастность России к случившемуся в стране. При этом он считает, что США не будут вынуждены перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы.
«Тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются. Да, США — наш стратегический партнер, они поставляли и будут поставлять нам оружие. Кстати, бывает и наоборот. В этом смысле ничего не изменится. И в России это понимают. Так что упомянутые утверждения — это действительно чистая конспирология», - передает его слова «Коммерсант».
При этом в настоящее время Соединенные Штаты не собираются отправлять своих солдат для помощи Израилю в конфликте с Палестиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, власти отправляют экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством, однако «никаких планов по отправке солдат в Израиль у США пока нет».
Ранее в Израиль уже прибыл американский авианосец «Джеральд Р. Форд» и корабли сопровождения. Соединенные Штаты рассматривают отправку на Ближний Восток еще одного авианосца, пишет газета The Wall Street Journal.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Очевидцы: Два поезда столкнулись в метро Москвы
- В России предложили удаленно штрафовать релокантов за дискредитацию армии
- ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию
- Бельгия поставит Украине несколько самолетов F-16 с 2025 года
- Шойгу: Найдено решение по легким транспортникам на замену Ан-26 и Ан-72
- Депутат Хамзаев предрек возвращение миллиардеров и звезд шоу-бизнеса в Россию
- Россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла
- Аналитик Щельцин: Перезагружать компьютер необходимо минимум один раз в неделю
- Володин: США разжигают конфликты для собственного обогащения
- СМИ: S7 сократит осенне-зимнее расписание из-за сложностей ремонта двигателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru