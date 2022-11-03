СМИ: один человек погиб при покушении на экс-премьера Пакистана Имрана Хана
3 ноября 202218:25
Один человек погиб при покушении на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает газета Dawn.
По информации издания, в результате инцидента семь человек были ранены.
Ранее в ходе марша оппозиционной партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» неизвестный обстрелял машину Имрана Хана, в результате политик был ранен в ногу, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru