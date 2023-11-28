СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека блока
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как сообщили агентству дипломаты стран альянса, кандидатура Рютте пользуется «большой поддержкой» в рядах блока. Некоторые источники назвали 56-летнего Рютте «хорошим переговорщиком» и опытным премьер-министром.
По данным AFP, сильнее всего кандидатуру нидерландского политика поддерживают США и Франция. Некоторые страны НАТО хотят как можно быстрее принять решение о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга. При этом ряд стран блока считают, что главой альянса впервые в его истории должна стать женщина. О готовности стать генсеком блока публично заявляла премьер Эстонии Кая Каллас, напоминает RT. Однако кандидатуру политика не поддерживают единодушно даже страны Балтии.
Действующий глава НАТО Йенс Столтенберг останется на посту генсека до 1 октября 2024 года и не планирует идти на новый срок, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru