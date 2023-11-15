Премьер Эстонии Каллас выразила готовность занять пост генсека НАТО

На организованном газетой мероприятии POLITICO Defense премьера спросили, хотела бы она, чтобы после ухода генсека альянса Йенса Столтенберга на освободившуюся должность рассматривали кандидатуру Каллас. Эстонский политик ответила утвердительно, отмечает телеканал «360».

Ранее Столтенберг заявил, что останется на посту генсека Североатлантического альянса до 1 октября следующего года, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, такое решение приняли из-за сложностей с определением кандидатуры на смену политическому деятелю.

