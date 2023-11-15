Премьер Эстонии Каллас выразила готовность занять пост генсека НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico.

Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО до конца осени

На организованном газетой мероприятии POLITICO Defense премьера спросили, хотела бы она, чтобы после ухода генсека альянса Йенса Столтенберга на освободившуюся должность рассматривали кандидатуру Каллас. Эстонский политик ответила утвердительно, отмечает телеканал «360».

Ранее Столтенберг заявил, что останется на посту генсека Североатлантического альянса до 1 октября следующего года, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, такое решение приняли из-за сложностей с определением кандидатуры на смену политическому деятелю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры