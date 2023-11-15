Премьер Эстонии Каллас выразила готовность занять пост генсека НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico.
На организованном газетой мероприятии POLITICO Defense премьера спросили, хотела бы она, чтобы после ухода генсека альянса Йенса Столтенберга на освободившуюся должность рассматривали кандидатуру Каллас. Эстонский политик ответила утвердительно, отмечает телеканал «360».
Ранее Столтенберг заявил, что останется на посту генсека Североатлантического альянса до 1 октября следующего года, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, такое решение приняли из-за сложностей с определением кандидатуры на смену политическому деятелю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали мем с Гагариным
- Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
- Попова: Штамм «пирола» не станет превалирующим в России
- Картаполов: С осенним призывом в армию никаких проблем нет
- Лукашенко предложил Пашиняну обдумывать «шаги по дезинтеграции»
- Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов
- Армия Израиля заявила о точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе
- Премьер Эстонии Каллас выразила готовность занять пост генсека НАТО
- Консул Иващенко призвал помочь пожилой россиянке, брошенной в Мексике
- Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru