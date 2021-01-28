После несогласованных акций 23 января в Москве к ответственности привлекли 267 человек

В Москве после несанкционированной акции 23 января к административной ответственности были привлечены 267 человек, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В сообщении уточняется, что «за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов», к административному аресту суд приговорил 110 человек.

Правоохранители напомнили, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

Президент России Владимир Путин, комментируя несанкционированные акции, заявил, что выражать свою точку зрения необходимо в рамках закона, сообщает Ura.ru. По его словам, всё, что выходит за рамки закона, контрпродуктивно и опасно.

