СМИ сообщили об освобождении Юлии Навальной из отдела полиции

В СК пообещали провести проверку в связи с применением насилия против силовиков на акции оппозиции в Москве

МИД РФ потребовал объяснений от американских дипломатов

Правительство не поддержало законопроект о лишении свободы до 5 лет за вовлечение детей в митинги

5 тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне на фоне опасения новых беспорядков