СМИ сообщили об освобождении Юлии Навальной из отдела полиции
Супругу оппозиционного политика Алексея Навального Юлию выпустили из отдела внутренних дел (ОВД) «Сокол». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Да, Юлию Навальную отпустили из ОВД», - подтвердил он.
О своем задержании Юлия Навального написала в Twitter, где опубликовала фото, извинившись за плохое освещение в автозаке.
По данным ОВД-Инфо на 18:49 23 января, в России в ходе незаконных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 1908 человек в 106 городах страны.
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