СМИ: В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР
Посольства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) появятся в России в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.
«Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — заявил собеседник агентства.
Как отметил источник, появление диппредставительств ДНР и ЛНР в Москве возможно в течение пары месяцев, пишет Ura.ru.
Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия откроет свои посольства в ДНР и ЛНР, пишет Газета.ру. Однако замминистра не назвал точные сроки.
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