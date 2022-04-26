СМИ: В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР

Посольства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) появятся в России в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

РФ с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР

«Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, появление диппредставительств ДНР и ЛНР в Москве возможно в течение пары месяцев, пишет Ura.ru.

Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил, что Россия откроет свои посольства в ДНР и ЛНР, пишет Газета.ру. Однако замминистра не назвал точные сроки.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ЛНРДНРПосольствоМИД РФ
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