СМИ: В Кремле обсуждают расширение состава Госсовета

По их данным, в Кремле полагают, что менять функционал Госсовета не придётся. Вместе с тем, в его состав могут включить председателя Следственного комитета, глав Верховного и Конституционного судов, утверждается в материале.

Ранее Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что в состав Госсовета также могут войти глава Счётной палаты и генпрокурор, сообщало Ura.ru.

Сейчас в Госсовет входят президент, председатели Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, губернаторы и лидеры думских фракций.

