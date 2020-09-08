СМИ: В Кремле обсуждают расширение состава Госсовета
В рамках обсуждения текста законопроекта о Госсовете с участием представителей администрации президента РФ, Госдумы и Совета Федерации рассматриваются вопросы о расширении функционала и состава этого органа. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дискуссии.
По их данным, в Кремле полагают, что менять функционал Госсовета не придётся. Вместе с тем, в его состав могут включить председателя Следственного комитета, глав Верховного и Конституционного судов, утверждается в материале.
Ранее Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что в состав Госсовета также могут войти глава Счётной палаты и генпрокурор, сообщало Ura.ru.
Сейчас в Госсовет входят президент, председатели Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, губернаторы и лидеры думских фракций.
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