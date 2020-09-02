Песков объяснил, когда Путин выскажется о будущем Госсовета

Президент России Владимир Путин своевременно озвучит свою точку зрения по поводу предложений о составе и полномочиях Государственного совета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос представителей СМИ о том, когда можно ожидать реакции президента на этот счёт, передает РИА Новости.

Ранее председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что соответствующие проекты законов о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совета Федерации предполагается внести в Госдуму на рассмотрение в сентябре-октябре.

Как отметил Песков, сначала должна начаться работа в нижней палате парламента. Однако, по его словам, и президент своевременно выскажет свою точку зрения с учётом того что в эти дни как раз отмечается 20-летие создания Госсовета. Годовщина подписания указа об этом органе приходится на 1 сентября.

