Песков объяснил, когда Путин выскажется о будущем Госсовета
Президент России Владимир Путин своевременно озвучит свою точку зрения по поводу предложений о составе и полномочиях Государственного совета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос представителей СМИ о том, когда можно ожидать реакции президента на этот счёт, передает РИА Новости.
Ранее председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что соответствующие проекты законов о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совета Федерации предполагается внести в Госдуму на рассмотрение в сентябре-октябре.
Как отметил Песков, сначала должна начаться работа в нижней палате парламента. Однако, по его словам, и президент своевременно выскажет свою точку зрения с учётом того что в эти дни как раз отмечается 20-летие создания Госсовета. Годовщина подписания указа об этом органе приходится на 1 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru