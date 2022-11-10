СМИ: в Кремле готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

В Кремле началась подготовка к посланию российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РБК со ссылкой на собеседников.

СМИ: Путин может выступить с посланием к парламенту 30 сентября

По их словам, подготовка стартовала несколько дней назад. При этом неизвестно, когда именно состоится выступление президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может это комментировать.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что всё зависит от графика главы государства, который сейчас весьма динамичный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному Собранию
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