СМИ: В Киев отправляется группа дипломатов для возобновления работы посольства
8 мая 202218:18
Администрация США направляет группу дипломатов в Киев, сообщает CBS со ссылкой на источники в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
Диппредставителям США предстоит возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели, передает ТАСС.
Ранее США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. Во вторник администрация Джо Байдена постановила перевести украинскую дипмиссию в Польшу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru