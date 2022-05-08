СМИ: В Киев отправляется группа дипломатов для возобновления работы посольства

Администрация США направляет группу дипломатов в Киев, сообщает CBS со ссылкой на источники в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

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Диппредставителям США предстоит возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели, передает ТАСС.

Ранее США приняли решение перенести посольство из Киева во Львов. Во вторник администрация Джо Байдена постановила перевести украинскую дипмиссию в Польшу.

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