СМИ: В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты
Президент Кении Уильям Руто не стал подписывать проект бюджета, из-за которого в стране вспыхнули массовые протесты, пишет РИА Новости.
По данным СМИ, документ будет отправлен в парламент на пересмотр.
Протесты в Кении начались из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. Парламент в Найроби принял соответствующий документ 25 июня. После этого толпа недовольных принялась штурмовать здание законодательного органа. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.
Число погибших в ходе протестов против повышения налогов в Кении увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ассоциацию кенийских врачей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru