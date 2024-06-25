В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов

Главный секретарь по обороне Кении Аден Баре Дуале объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за антиправительственных протестов, сообщается в правительственном вестнике Kenya Gazette.

В документе отмечается, что силы обороны Кении были направлены 25 июня 2024 года для поддержки полиции в связи с чрезвычайной ситуацией в области безопасности, вызванной продолжающимися насильственными протестами по всей стране, что приводит к разрушениям инфраструктуры.

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Протесты в Кении начались после предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги. Власти объяснили, что это необходимо для укрепления финансовой устойчивости государства и сокращения зависимости от внешних заимствований.

Кения сталкивается с огромным дефицитом бюджета, который, по данным казначейства, достигает 200 млрд кенийских шиллингов (около $1,56 млрд), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
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