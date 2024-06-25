В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов

Протесты в Кении начались после предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги. Власти объяснили, что это необходимо для укрепления финансовой устойчивости государства и сокращения зависимости от внешних заимствований.

Кения сталкивается с огромным дефицитом бюджета, который, по данным казначейства, достигает 200 млрд кенийских шиллингов (около $1,56 млрд), передает «Радиоточка НСН».

