СМИ: В канцелярию кабмина Словакии доставили конверт с пулей для премьера Фицо
Сотрудники канцелярии кабинета министров Словакии получили конверт, в котором находилась пуля. Об этом сообщил портал Teraz.
Согласно данным, посылка была адресована главе правительства страны Роберту Фицо. Указывается, что сотрудники канцелярии нашли пулю в ходе утренней проверки почты.
Подчеркивается, что установить отправителя конверта властям и представителям правоохранительных органов пока не удалось.
Ранее, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. В политика выстрелили после выездного заседания правительства, которое состоялось в городе Гандлова. Фицо неоднократно выступал против поставок западного оружия на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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