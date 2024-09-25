СМИ: В канцелярию кабмина Словакии доставили конверт с пулей для премьера Фицо

Сотрудники канцелярии кабинета министров Словакии получили конверт, в котором находилась пуля. Об этом сообщил портал Teraz.

Согласно данным, посылка была адресована главе правительства страны Роберту Фицо. Указывается, что сотрудники канцелярии нашли пулю в ходе утренней проверки почты.

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Подчеркивается, что установить отправителя конверта властям и представителям правоохранительных органов пока не удалось.

Ранее, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. В политика выстрелили после выездного заседания правительства, которое состоялось в городе Гандлова. Фицо неоднократно выступал против поставок западного оружия на Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПокушениеСловакия

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