СМИ: В Калининграде состоялся первый этап обмена заключенными

Первый этап обмена заключенными состоялся в Калининграде. Как сообщает Telegram-канал Mash, России выдали Артема и Анну Дульцевых, которые в Словении были отправлены в тюрьму по делу о шпионаже.

Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США

Кого в обмен на них выдала Россия не сообщается.

По данным канала, далее спецборт полетел в сторону Мурманска.

Кроме того, Mash ссылается на данные Flightradar, согласно которым в Анкару (Турция) вылетели Ту-204-300 с бортовым номером специального лётного отряда «Россия» и самолёт ВВС США из Германии.

Ранее словенский телеканал N1 сообщил о готовящемся масштабном обмене заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По его данным, кроме Артёма и Анны Дульцевых, речь шла о гражданине ФРГ Рико Кригере, американском журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче и россиянине Вадиме Красикове, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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