Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США

Уточняется, что речь идёт о Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе, а также Александре Виннике, адвокат которого Аркадий Бух отказался комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США.

«Информация... не может быть раскрыта до тех пор, пока кое-что не произойдет... Мы не можем раскрывать деталей, но мы работаем над этим», - указал юрист.

Ранее адвокат осуждённого в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что не знает о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

