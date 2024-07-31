Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США
Данные о нескольких гражданах России, осуждённых по разным статьям, пропали из базы тюрем США. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о Максиме Марченко, Вадиме Конощенке, Владиславе Клюшине и Романе Селезневе, а также Александре Виннике, адвокат которого Аркадий Бух отказался комментировать слухи об обмене заключенными между Россией и США.
«Информация... не может быть раскрыта до тех пор, пока кое-что не произойдет... Мы не можем раскрывать деталей, но мы работаем над этим», - указал юрист.
Ранее адвокат осуждённого в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что не знает о его местонахождении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной
- Кадыров выступил против ношения паранджи
- Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024
- Винер назвала чемпионку мира Галахова своей преемницей на посту главы ВФХГ
- СМИ заявили об обмене заключенными между РФ, США, Германией и Белоруссией
- Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
- СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину
- Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США
- Суд в Москве арестовал напавшую на контролера гражданку Узбекистана
- В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru